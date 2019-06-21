وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد فيه الكابتن طيار ياسمين الميمني صاحبة الـ28 عاما، في أول رحلة بعد التعيين الرسمي. وأقام المطار حفل استقبال مختصرا للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة. ويظهر مقطع فیديو المصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي ياسمین مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار. وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها قامت باستبدالها بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... فيديو يظهر مشهدا استثنائيا في مطار حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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