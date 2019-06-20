"أسوس" تطرح أول هاتف ذكي بكاميرا دوارة

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف 6Z هاتف 6Z

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "أسوس" التايوانية عن طرح هاتف "6Z" المزود بكاميرا دوارة، وسط ترقب لما سيحمله من مزايا في الأداء والتصوير.

وبحسب تقارير تقنية، فإن الهاتف يشكل نسخة معدلة من هاتف "زين فون6"، وتكمن خاصيته الأهم في "الكاميرا الخلفية الدوارة".

ومن مزايا هذه الكاميرا، أنه تمكّن المستخدم من إخراجها ولفها، حتى تصبح بمثابة كاميرا أمامية، وعندئذ، يمكن الاستفادة منها في التقاط صورة السيلفي بجودة عالية وبزوايا بانورامية واسعة.

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كما جرى تزويد الهاتف الذكي بمعالج "سناب دراحون 855 SoC"، وبذاكرة وصول عشوائي "8 جيجابايت"، فيما بلغت طاقة البطارية إلى 5000 ميلي أمبير.

وجاءت شاشة الهاتف بدون أي نتوء، أي أنها تشغل كافة الواجهة الأمامية من الجهاز وهي من نوع " full-HD+"، لكن سعر الجهاز سيختلف بحسب سعة التخزين.

وتصل دقة الكاميرا المزدوجة في الهاتف الجديد إلى "48 ميجابكسل"، إلى جانب عدسة ثانوية بدقة "13 ميجابكسل"

وبحسب "سكاي نيوز"، يصل سعر الجهاز ذي السعة الأقل إلى نحو 570 دولارًا، ومن المرتقب أن تبدأ عملية بيع الجهاز في الهند، في السادس والعشرين من يونيو الجاري.​