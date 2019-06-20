دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تعلن عن شاحن فائق السرعة بقدرة 120W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة vivo اليوم عن تقنيتها الجديدة في شاحن فائق السرعة بقدرة 120W، يدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh بشكل كامل خلال 13 دقيقة فقط.

تسعى الكثير من الشركات لتطوير تقنية الشحن السريع لتقدم أعلى قدرة في الهواتف الذكية، حيث قدمت OnePlus خلال العام الماضي شاحن بقدرة 30W، ومن ثم انتقلت هواوي إلى قدرة شحن أعلى وصلت إلى 40W مع هواتفها المميزة، بينما جاء هاتف Oppo Find X كأول إصدار يدعم تقنية الشحن السريع مع شاحن يصل إلى قدرة 50W.

وتنتقل vivo إلى مستوى جديد في تقنية الشحن السريع مع تقنيتها الجديدة في شاحن فائق السرعة يصل إلى قدرة 120W، حيث أكدت vivo على دعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية بتقنية شجن مميزة وسريعة.

ولقد قدمت vivo تفاصيل رسمية عن الشاحن الذي يدعم شحن بطارية 4000 mAh حتى 50% في 5 دقائق فقط، أو إلى 100% في 13 دقيقة فقط.

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ويأتي هذا الإعلان من vivo في إطار إستعداد الشركة لإنطلاق مؤتمر شنغهاي للهاتف في 26 من يونيو، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة عرض حي لتقنية الشحن الجديدة خلال فعاليات المؤتمر، كما تكشف عن إصدارها الأول من الهواتف الذكية الذي يأتي بميزة دعم شبكات 5G.

بالتأكيد مازال شاحن vivo المميز بقدرة 120W نموذج أولي في الوقت الحالي، لذا قد لا يصل إلى مرحلة الإنتاج الضخم خلال هذا العام، حيث تحتاج هذه التقنية غالباً إلى الوقت اللازم للتأكد من معايير السلامة والآمان قبل توفيرها للمستخدمين مع الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع vivo تعلن عن شاحن فائق السرعة بقدرة 120W ظهر على التقنية بلا حدود.