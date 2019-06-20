دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تعاون بين Waze مع Castbox لتقديم تجربة بودكاست مخصصة

منذ أن قامت قوقل بشراء خدمة Waze ، كان الجميع يخشى قتل التطبيق وإصدار نسخة أسوأ منه في خرائط قوقل، كما هو الحال مع بعض الخدمات التي تمتلكها. لكنها على العكس وفرت مزايا عديدة فيه أخرها تجربة بودكاست بالتعاون مع Castbox.

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حيث مؤخرًا، أصبح يدعم مساعد قوقل وخدمة Carpool، واليوم يكتسب Waze الدعم مع Castbox.

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ويأتي هذا الإعلان بعد دمج باندورا وديزر و iHeart Radio و NPR One و Scribd و Stitcher و TuneIn في وقت سابق من هذا العام,

بدوره يمكن لبعض هذه الخدمات تشغيل ملفات البودكاست، ولكن ليس مثل تطبيق مخصص مثل Castbox يمكنك التحكم به من خلال Waze.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، يمكنك توصيل Castbox مع Waze، كما هو الحال مع أي من التطبيقات المذكورة أعلاه.

وتأكد من تثبيت Waze و Castbox على هاتفك الذكي.

ثم انقر فوق رمز الصوت في تطبيق Waze، لتتمكن من التحكم في ملفاتك الصوتية مباشرةً من واجهة التنقل.

بعد ذلك ستتمكن الآن الاستمتاع بملفاتك الصوتية المفضلة أثناء التنقل، ولكن لا تنس التركيز على القيادة أثناء وجودك في السيارة والبقاء في أمان.

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وهنا يلزمك تحميل أحدث إصدار من التطبقين ، وكما أشرنا لابد من تثبيت كلا التطبقين للاستفادة من هذه الخاصية.

ولتحميل تطبيق Waze انتقل مباشرة إلى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا.

ولتحميل تطبيق Castbox انتقل مباشرة إلى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا.

يُذكر أخيرًا، بأن ميزتي كاميرا وحدود السرعة والمتاحة وبشكل حصري في Waze، قد تم نقلهما مؤخرًا لتطبيق خرائط قوقل.

ويمكن الاستفادة منهما من خلال اشعارك بوجود كاميرا لتحديد سرعة سيارتك، أو ببساطة إشعارك بأنك قد تجاوزت حدّ السرعة المطلوبة في هذا الطريق.

وأجدر بالإشارة، أن كلا الميزتين تصلان بشكل تدريجي لجميع مستخدمي خرائط قوقل حول العالم.

التدوينة تعاون بين Waze مع Castbox لتقديم تجربة بودكاست مخصصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.