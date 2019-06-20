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صحيفة الخليج الالكترونية
حذر الدكتور ممدوح التميمي، استشاري طب وجراحة العيون، من الوصفات التجميلية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل لخطورتها على الصحة.
وقال التميمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم وأنا أتصفح بالسناب تفاجأت بحساب يروج للموضة بدون وعي كافٍ مع الأسف ومثلها كثير”.
وأضاف: “أن الحساب يروج لخلطات تجميل وتبييض، ومن تلك الخلطات خلطة تحتوي على أربعة كريمات من ضمنها دواء اليكا وهو كورتيزون يفترض أن لا يتم وصفه إلا بوصفة طبية فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من وصفات #التجميل عبر #مواقع_التواصل: تضر بالصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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