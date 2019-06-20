دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا هل ستتأثر أجهزة هواوي بعد الأزمة مع الحكومة الأمريكية؟

بعد الأزمة المفاجئة التي وقعت مؤخرًا بين الحكومة الأمريكية وشركة هواوي، والتي ترتب عليها مقاطعة العديد من الشركات الأمريكية للشركة الصينية، شعر الكثيرون من مستخدمي هواتف هواوي، وكذلك مستخدمي علامتها التجارية الفرعية هونر، بالقلق، وبدأوا يتساءلون ما إذا كانت أجهزتهم ستستمر في تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع أم لا؟

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وقد جاء رد الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية سريعًا، حيث طمأنت مستخدميها الحاليين بخصوص هذا الأمر، مأكدة لهم أن أجهزتهم لن تتأثر بما حدث.

ومن خلال بيانها الذي أطلقته، قالت هواوي أنها قدمت مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد، فهي شريك رئيسي لهذا النظام العالمي، كما أنها عملت عن كثب مع منصة مفتوحة المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون وكذلك الصناعة.

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كما أكدت هواوي على أن هذا لن يؤثر على أعمالها، حيث ستستمر في توفير تحديثات الأمن، وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجاتها من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوفرة حاليًا، والتي تحمل العلامة التجارية لهواوي وهونر، حيث يشمل ذلك المنتجات التي بيعها، وتلك الموجودة في مخازنها حول العالم.

وأضافت هواوي في بيانها أنها ستواصل العمل على بناء نظام بيئي آمن ومستدام، وذلك من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين.

بكل تأكيد بإمكانك استعمال فيس بوك. في حال وجود تطبيق فيس بوك على جهازك فليس هناك أي خطوات إضافية فبإمكانك استخدام فيس بوك بشكل طبيعي ومن غير أي تعديلات. وفي حال الحصول على جهاز هواوي جديد فما عليك سوى الذهاب لمتجر غوغل بلي ستور وتحميل التطبيق بدون أي خطوات إضافية.

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