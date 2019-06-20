"مايكروسوفت" تعيد بيع منتجات "هواوي" عبر متاجرها الإلكترونية

دبي - بواسطة محمد فارس © هواوي ميت بوك إكس برو هواوي ميت بوك إكس برو

كتب - عاصم الأنصاري:

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية عودة بيع منتجات "هواوي" عبر متاجرها الإلكترونية.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، قالت مايكروسوفت "إنها قررت إعادة بيع أجهزة حاسب من هواوي، بعد تقييم التعليمات والأنظمة".

وكانت "مايكروسوفت" قد امتثلت، في وقت سابق، لقرار الحكومة الأمريكية بحظر بيع أجهزة هواوي عبر منتجاتها.

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وتطرح "هواوي" من خلال متجر "مايكروسوفت" حواسيب "هواوي ميت بوك إكس برو" بسعر 1499 دولارًا، و"هواوي ميت بوك دي" بسعر 999 دولارًا، و"هواوي ميت بوك" بسعر يتراوح ما بين 999 و1299 دولارًا.

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون "هواوي" أداة تستخدمها الصين للتجسس.

ومن جهة "هواوي"، أقامت الشركة دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.