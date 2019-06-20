ميركل: أقف ضد تأسيس دولة كردية في العراق

برلين/ جنيت كاراداغ/ الخليج 365
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنها تقف ضد تأسيس دولة كردية مستقلة في العراق.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل للصحفيين، خلال زيارتها لأحد المدارس في مدينة "غوسلار"، وسط البلاد.
ودعت ميركل، لـ"عرض شروط عادلة على أكراد العراق" (دون ذكر مزيد من التفاصيل).
يشار أن الحكومة الألمانية، عارضت استفتاء انفصال إقليم شمال العراق عن بغداد، الذي أجري في 25 سبتمبر/أيلول 2017.
وتمحور الاستفتاء المذكور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
ولقى وقتها، معارضة الحكومة المركزية في بغداد، إضافةً إلى العديد من دول المنطقة وعلى رأسها الجارة تركيا، التي أعلنت عن دعم وحدة الأراضي العراقية.
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