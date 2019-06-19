خطيبة خاشقجي ترحب بالدعوة الأممية للتحقيق مع محمد بن سلمان

أنقرة/ الخليج 365

رحبت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الأربعاء، بتقرير أممي يدعو إلى التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، في قضية مقتله.

وقالت جنكيز، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن "دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة للتحقيق مع ابن سلمان، في مقتل حبيبي جمال، هي تطور محل ترحيب".

وأضافت: "الآن حان الوقت لأعضاء مجلس الأمن الدولي، للعمل بناء على هذه التوصية. يجب تحقيق العدالة وكشف الحقائق".

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والأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ترفض أية محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.

وأوضح الجبير، في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

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