دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمير الكويت يزور العراق لبحث أحدث مستجدات إقليمية

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى العراق، اليوم الأربعاء، في زيارة هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012 ليترأس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وكان في استقبال أمير الكويت لدى وصوله الرئيس العراقي، برهم صالح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد سيبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وقال نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، لوكالة «الأنباء الكويتية»، إن زيارة أمير الكويت للعراق تأتي في إطار العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین، لافتًا إلى أن الزيارة تنطوي على أبعاد مھمة ودلالات حیویة، مؤكدًا حرص أمیر الكويت على الاھتمام والرعایة للعلاقات الأخویة وسعيه لتطویرھا وتعزیزھا في المجالات كافة.

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وأكد الجار الله، حرص أمير الكويت على دعم وتمكین العراق من تجاوز تداعیات ما تعرض له من أعمال إرھابیة، بالإضافة إلى جھوده الھادفة لإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان.

وعلى الرغم من سنوات القطيعة التي سببها نظام صدام حسين بغزوه الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وما ترتب عليه من آثار وتبعات، فإن مياه العلاقات الكويتية العراقية عادت إلى مجاريها بقوة دفع متزايدة في الآونة الأخيرة.