دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تقنية جديدة لحماية الهواتف من السرقة

كشفت شركة إريكسون عن تقنية جديدة لحماية الهواتف من السرقة في الأماكن العامة، حيث قدمت الشركة السويدية براءة اختراع لطريقتها الجديدة.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذه الطريقة تعتمد على قيام أجهزة الاستشعار المدمجة في الهاتف برصد طريقة التقاطه، وتحديد ما إذا كانت من قبل المستخدم أم من السارق.

فبالنسبة للمستخدم، سيكون سهلًا بالنسبة له التقاط الهاتف مستخدمًا راحه يده، أما بالنسبة للسارق، فهو سيضطر لالتقاط الهاتف من جيب المستخدم باستخدام أطراف أصابعه.

وقالت التقارير أن إريكسون ستقوم بتزويد هواتفها بحساسات متطورة، يمكنها رصد السارقين، وتفعيل وضع حماية ذاتية، حيث سيعمل هذا الوضع على هز الهاتف بسرعة، حتى لا يستطيع اللص مسك حواف الهاتف.

وأضافت التقارير أن إريكسون لم تكشف لم عن موعد تطبيق هذه التقنية الجديدة، وما إذا كان سيتم تشغيلها في الهواتف التي تباع حاليًا أم ستقتصر على النسخ المقبلة.

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