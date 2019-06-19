العراق: اتفاق على منح التأشيرات لحجاجنا من سفارة السعودية ببغداد

بغداد/أمير السعدي/الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، الاتفاق مع السفارة السعودية على منح التأشيرات للحجاج العراقيين من مقرها في بغداد، بعد توقف دام نحو 30 عاما، كان الحجاج يحصلون على تلك التأشيرات خلالها من العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك في بيان لهيئة الحج والعمرة في العراق (مؤسسة رسمية تتبع مجلس الوزراء)، قالت فيه إن رئيسها خالد العطية، اتفق مع السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري على منح تلك التأشيرات من مقر السفارة ببغداد.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني، وفق البيان، إن "الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان"، دون توضيح موعد دخول الاتفاق حيذ التنفيذ.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت في 1990، ومؤخرا بدأت العلاقات تتحسن تدريجيا.

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