الأردن: نتابع حادثة احتجاز مواطن في إسرائيل

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365
قالت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، إنها تتابع حادثة احتجاز أحد مواطني المملكة في إسرائيل، إثر محاولته التسلل عبر الحدود.
وأوضح بيان للوزارة أنها تنسق مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة، ومجريات التحقيق.
ولفتت الخارجية أن محاولة التسلل جرت في المنطقة الجنوبية من البلاد.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال مواطن أردني تسلل عبر الحدود الليلة الماضية؛ "وعثر بحوزته على سكين"؛ دون الكشف عن تفاصيل أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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