وزير: السعودية ترفض تقريرا للأمم المتحدة في قضية خاشقجي وتقول إنه يتضمن تناقضات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم الأربعاء تقريرا للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوق بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الجبير في تغريدة على تويتر ”لا جديد.. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته“.