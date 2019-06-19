تركيا تدعم التقرير الأممي بشأن خاشقجي

أنقرة/ توتشة نور يلماز/ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن دعم بلاده للتوصيات الأممية بخصوص الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو على حسابه في تويتر، الأربعاء، تعليقًا على تقرير أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، بخصوص مقتل خاشقجي .

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدته: " ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية كالامارد بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها".

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ونشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس تقريرًا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

وأعلنت كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي.



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