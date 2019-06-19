العراق يعلن تدابير أمنية لوقف هجمات صاروخية تستهدف منشآته الحيوية

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحيلولة دون تكرار الهجمات الصاروخية التي تستهدف الأمن والاقتصاد.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لقيادة العمليات المشتركة التابعة للوزارة، بعد ساعات على هجوم صاروخي، استهدف شركة نفطية أجنبية بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وقالت قيادة العمليات إنها "كلفت جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات، لتتخذ القوات الأمنية الاجراءات الرادعة ضدها، أمنيا وقانونيا".

ونوهت القيادة في بيانها إلى أنها لن تسمح "بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه، إرباك الأمن وإشاعه الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للدفاع) في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، ما أدى الى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.

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فيما قال مصدر بقطاع النفط للأناضول، إن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن "شركة (إكسون موبيل) تقوم بإجلاء موظفيها بعد إصابة مقرها".

وكان صاروخ من نوع كاتيوشا استهدف مساء أمس الثلاثاء مقرا تابعا لقيادة عمليات نينوى التابعة للجيش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمالي العراق.

وقالت القيادة في بيان لها إن الصاورخ انطلق من محاذاة الجانب الأيمن للموصل وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر.

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد؛ حيث يتواجد جنود ومستشارون أمريكيون، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا من عدمه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.