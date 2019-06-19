السيسي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

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القاهرة — سبوتنيك. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، من بوخارست اليوم الأربعاء: "لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

وأضاف: "أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح لفخامة الرئيس الروماني الذي يأتي متسقا مع موقف رومانيا التاريخي من عملية السلام، القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية".

وتابع السيسي: "أعرب عن الأمل في استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل الاتحاد الأوروبي في تحقيق مصالح دول الجوار من بينها مصر".