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© Sputnik . Alexei Philipov
وأضاف: "أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح لفخامة الرئيس الروماني الذي يأتي متسقا مع موقف رومانيا التاريخي من عملية السلام، القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية".
وتابع السيسي: "أعرب عن الأمل في استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل الاتحاد الأوروبي في تحقيق مصالح دول الجوار من بينها مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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