استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في اعتداء إسرائيلي

القدس/ الخليج 365-
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الأربعاء، عن استشهاد فلسطيني، متأثرا بجروح أُصيب بها قبل أسبوعين، إثر اعتداء عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية عليه، أثناء تواجده أمام منزله في مخيم شعفاط، شمالي مدينة القدس الشرقية .
وقالت وكالة "وفا":" استشهد، المواطن موسى أبو ميّالة من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، متأثرا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين".
وذكرت أن قوات خاصة يُطلق عليها اسم "المستعربون"، قد اعتدوا على أبو ميّالة (60 عاما) بالضرب أمام بيته في المخيم، ألزمته المكوث في المستشفى، حتى ارتقى شهيدا صباح الأربعاء.
وذكرت مصادر محلية في مخيم شعفاط لوكالة الخليج 365، أن أبو ميّالة نقل إلى المستشفى إثر إصابته بالقفص الصدري، إلى أن أعلن عن استشهاده صباح الأربعاء.
ولم يصدر تعقيب من الشرطة الاسرائيلية على هذا الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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