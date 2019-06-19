تركيا تسلم الأردن رئاسة اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" مطلع يوليو

أنقرة/الخليج 365

تعتزم تركيا تسليم رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى الأردن مطلع يوليو/تموز المقبل، وهو المنصب الذي تتولاه منذ مطلع ذات الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، مساء الثلاثاء، وصل الخليج 365 نسخة منه.

ولفت البيان إلى أن آخر اجتماع للجنة الاستشارية المذكورة انعقد تحت رئاسة تركيا في منطقة البحر الميت بالأردن خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 17-18 يونيو/حزيران 2019 الجاري.

Advertisements

وشدد البيان على الدعم الكبير الذي قدمته تركيا للأونروا خلال ترأس لجنتها الاستشارية، مشيرًا إلى أن الوكالة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أنه خلال الرئاسة الدورية لتركيا للجنة، تم القيام بجهود كثيرة؛ لحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه المالي والسياسي للوكالة، مشددًا على ضرورة مواصلة أنقرة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.