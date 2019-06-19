إيران تكشف الزيارة التي أدت إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي

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طهران – سبوتنيك. وقال شمخاني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "أدت أول زيارة لترامب إلى السعودية بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي ، وبناء عليه فإن توحيد بعض دول الخليج الفارسي ضد إيران هو سبب في الانقسام في حد ذاته".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: "الكثير من حالات المعارضة والتهديد بين دول مجلس التعاون الخليجي هي في الأساس تعبير عن الأمنيات إلى حين إمكانية تنفيذها بشكل عملي، وذلك من المستبعد أن ترغب شعوب المنطقة في الضغط على الشعب الإيراني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ جولة خارجية مدتها تسعة أيام استهلها من السعودية، في 20 مايو/أيار 2017.

وقال البيت الأبيض إن الجولة فرصة لزيارة أماكن مقدسة لثلاث من أكبر الديانات في العالم وتمنح في الوقت ذاته ترامب فرصة للقاء زعماء عرب وإسرائيليين وأوروبيين.