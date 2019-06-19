جرحى إثر قصف يستهدف شركة لحفر الآبار النفطية في جنوب العراق

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وأضافت الخلية أن الصاروخ أدى إلى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.
وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمالي البلاد.
من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.
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