صلاة الغائب على مرسي في الولايات المتحدة وألمانيا

واشنطن، برلين/ الخليج 365

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إقامة صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المتوفى خلال جلسة محاكمته.

ففي مدينة ماريلاند قرب العاصمة الأمريكية واشنطن، أقيمت صلاة الغائب في مركز الديانة الأمريكي، بمشاركة عشرات المسلمين الأمريكيين والأتراك.

كما أقيمت صلاة الغائب في مركز ديانة بيرغن بولاية نيوجيرسي، وذلك عقب صلاة الظهر، حيث دعا المصلون بالرحمة لمرسي وأعربوا عن تعازيهم لأقربائه.

وبنفس الشكل شهدت عدة مدن أمريكية على رأسها واشنطن ونيويورك وشيكاغو إقامة صلاة الغائب على مرسي.

وفي ألمانيا، احتشد المئات في ميدان باريسر أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة برلين، وأقاموا صلاة الغائب على مرسي، حيث رفع المشاركون أعلام مصر وتركيا وسوريا إضافة إلى صور للرئيس الراحل.

كما حمل المشاركون لافتات عليها عبارات مطالبة بتحقيق مستقل حول وفاة مرسي.

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وفي تصريح للأناضول، اعتبر علي علاوي من إدارة الاتحاد الألمانيا المصري للديمقراطية، أن الظروف التي رافقت سجن مرسي "مرعبة".

وأشار إلى أن مرسي لم يتلق العلاج في العديد من المرات خلال سجنه الذي دام 6 سنوات، ولم يلتق أسرته ومحاميه.

ودعا علاوي إلى تشكيل لجنة مستقلة حول وفاة مرسي، منتقدًا صمت ألمانيا حيال وفاته.

كما شهدت مدن فرانكفورت وهامبورغ ودورتموند وهانوفر، إقامة صلاة غائب على روح مرسي بمشاركة أعداد كبيرة.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 تغ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق، عبر "فيسبوك"، أن 8 أشخاص فقط حضروا مراسم دفنه سرا شرقي القاهرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.