اليمن.. مقاتلات #التحالف تفجر مخازن أسلحة لـ #مليشيا_الحوثي في #حجة

صحيفة الخليج الالكترونية هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وبحسب موقع “سبتمبر نت”، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض. Advertisements وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها. على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس. وأفاد “سبتمبر نت” بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

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