مجلس العلماء الإندونيسي يقدم تعازيه لأسرة "مرسي"

جاكرتا/ محمود أتانور/ الخليج 365

قدم الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي، أنور عباس، تعازيه بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لأسرته وللشعب المصري.

وأعرب عباس في رسالة التعزية، التي نشرها على حسابه بمواقع التواصل، الثلاثاء، عن أسفه لوفاة مرسي، مشيرا أنه قدم تعازيه لأسرة الراحل والشعب المصري.

وأكد الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي، أن مرسي كان رئيسا منتخبا ديمقراطيا، وأنه ناضل من أجل الديمقراطية في مصر.

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وأضاف عباس في رسالته، أن الحكومية المصرية لم تحسن التعامل مع مرسي، ولم توفر له الرعاية الصحية الكافية.

وتوفى مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.ودفن فجر اليوم في مقبرة شرقي القاهرة بحضور عدد من افراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.

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