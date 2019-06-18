العراق.. عبد المهدي يوافق على إعادة "المفصولين" من "الأمن"

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

وافق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على إعادة "المفصولين" من منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي، حصلت الخليج 365 على نسخة منها، أن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وافق على طلب تقدمت به مستشارية الأمن الوطني، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بشأن إعادة "المفصولين".

وأضافت الوثيقة أنه سيتم اتخاذ ما يلزم في ذلك الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية.

وعلى مدى أشهر، تظاهر المئات من عناصر الجيش والشرطة ممن تم فصلهم من الخدمة، مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم.

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وعقب اقتحام تنظيم "داعش" لمدينة الموصل (شمال)، صيف 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال.

وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية، ليجتاح "داعش" بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، ثم سيطر بعد أيام على أجزاء من محافظتي ديالى (شرق) وبابل (جنوب).

وبعد ثلاث سنوات من القتال، بدعم من التحالف الدولي، أعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على "داعش"، واستعادة الأراضي التي سيطر عليه، وتبلغ ثلث مساحة العراق.

لكم ما تزال للتنظيم الإرهابي جيوب في العراق، ويشن هجمات خاطفة من آن إلى آخر، كما كان يفعل قبل 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.