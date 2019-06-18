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القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل من منطقة الزبيريات باتجاه مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة شمال الضالع".
© AP Photo / Hani Mohammed
من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين بمقتل وإصابة عدد من العسكريين بكمين نصبته وحدة الهندسة التابعة للجماعة في جبهة قعطبة شمال الضالع.
وسيطرت قوات الحكومة الشرعية في 23 أيار/ مايو العام الماضي على مبنى المجمع الحكومي في منطقة الملاحيظ بعد اقتحامه إثر معارك عنيفة مع "أنصار الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مسلحا من "أنصار الله" بمواجهات شمال محافظة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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