السعودية تكشف حقيقة إصابة مواطنيها في زلزال اليابان المدمر

وأهابت السفارة السعودية بالمواطنين التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين، متمنية السلامة للجميع؛ بحسب الموقع الإلكتروني "سبق".

وكانت السلطات اليابانية، أطلقت اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال غربي البلاد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً وقع قبالة ساحل اليابان اليوم على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي جزيرة هونشو.

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ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية، لكن وكالة رصد الزلازل اليابانية أصدرت تحذيرًا من أمواج مد بحري عاتية، بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الرئيسية في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو في اليابان.

وقالت إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.