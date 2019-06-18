وأهابت السفارة السعودية بالمواطنين التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين، متمنية السلامة للجميع؛ بحسب الموقع الإلكتروني "سبق".
وكانت السلطات اليابانية، أطلقت اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال غربي البلاد.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً وقع قبالة ساحل اليابان اليوم على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي جزيرة هونشو.
ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية، لكن وكالة رصد الزلازل اليابانية أصدرت تحذيرًا من أمواج مد بحري عاتية، بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الرئيسية في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو في اليابان.
وقالت إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تكشف حقيقة إصابة مواطنيها في زلزال اليابان المدمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.