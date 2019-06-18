المغرب.. تفكيك خلية "إرهابية" على صلة بـ"داعش"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية، يشتبه في صلتها بتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة تطوان (شمال).
جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.
وقال البيان، إن الخلية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة، يشتبه في صلتهم بـ"داعش".
وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم انخرطوا في الدعاية والترويج لـ"داعش"، وتربطهم علاقات بمقاتلين في سوريا والعراق، بحسب البيان.
وأفاد أن "الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية بالمملكة".
وأضاف البيان، أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء التحقيق معهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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