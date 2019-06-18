إخوان الأردن: السلطات تمنع صلاة الغائب على مرسي أمام السفارة المصرية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الثلاثاء، إن السلطات أبلغته بمنع إقامة صلاة الغائب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمام سفارة بلاده بالعاصمة عمان.

وكان الحزب، الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، أعلن نيته إقامة صلاة العشاء أمام السفارة المصرية بعمان، مساء الثلاثاء، يليها صلاة الغائب على روح مرسي.

غير أن الأمين العام للحزب مراد العضايلة قال للأناضول إن محافظ العاصمة أبلغه بعدم إقامة الصلاة أمام السفارة.

وأضاف العضايلة أن السلطات لم ترَ مانعا في إقامة الصلاة أمام الأمانة العامة للحزب، دون توضيح الأسباب التي دفعت السلطات الأردنية لاتخاذ هذا القرار.

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وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وبينما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.