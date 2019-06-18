مظاهرة أمام السفارة المصرية بأنقرة على خلفية وفاة مرسي

أنقرة / محمد علي طورونطاي - جانكورت طاشدان / الخليج 365

شهدت العاصمة التركية أنقرة، ليلة الإثنين، تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، بمشاركة عشرات الأشخاص، إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته.

ونظمت المظاهرة بالتنسيق بين عدد من منظمات المجتمع المدني التركية، وشهدت مشاركة كثيفة من قبل الجالية المصرية، وخصوصا من قبل الطلبة.

ووصف المتحدث باسم المتظاهرين "طلحة شاهين"، خلال كلمته مرسي، بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، و بـ"رمز المقاومة والحرية في البلاد".

وأردف: "مرسي قدم درسا من الميادين والمحاكم ومن زنزانته، عن كيفية الكفاح السلمي والحضاري من أجل الحرية، للغرب الذي غض الطرف عن إبادات الإنقلابيين".

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وأكد أن "مرسي قدم لنا درسا أخيرا بشهادته"، وأن "المستقبل سيشهد الكثير من أمثاله، يحاربون الطغاة ويقلقون وجودهم".

وبعد انتهاء المظاهرة مباشرةً، أقدم الحاضرون على قراءة آيات من القرآن الكريم، ترحما على روح مرسي.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته.

وفي وقت سابق اليوم، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03: 00 تغ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.