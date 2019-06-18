عسير لاند تفتح أبوابها للزوار مساء اليوم الثلاثاء

أروى عبدالله تفتح عسير لاند أبوابها للزوار مساء اليوم الثلاثاء ١٥ / ١٠ / ١٤٤٠

وذلك عند الساعة الخامسة مساء اليوم ، وتأتي هذه الفعالية بتعاون مشترك مع هيئة الترفية بتقديم عروض ترفيهية عبر المسرح الذي يتسع لما يقارب الف مقعد مخصص للزوار ، ومجموعة العاب ترفيهية للاطفال .

وتؤكد الشركة حواء لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات بأن المخيم يعد من أكبر المخيمات التي تتسع لحضور أكثر من ألف زائر .

كما يوجد ممرات بها العديد من مواقع الكافي والمطاعم والبوثات.

وهناك الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والدعوة عامة للجميع.

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