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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة الصحة المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد القادم لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين وعددهم 1377 متقدماً ومتقدمة من خلال (هذا الرابط).
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. #الصحة تدعو 1377 متقدماً على وظائفها لاستكمال إجراءات الترشيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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