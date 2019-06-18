بالأسماء.. #الصحة تدعو 1377 متقدماً على وظائفها لاستكمال إجراءات الترشيح

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة الصحة المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد القادم لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين وعددهم 1377 متقدماً ومتقدمة من خلال (هذا الرابط).