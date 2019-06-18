إيران تعلق على وفاة محمد مرسي

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© REUTERS / Amr Dalsh
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم وجهات نظر الشعب المصري العظيم وتقدم التعازي بوفاة الدكتور محمد مرسي إلى عائلته وذويه والشعب في مصر وتسأل الباري أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، والمزيد من النجاح للشعب المصري".
وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، يوم أمس الاثنين، عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته. وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على أثرها، فيما أعلنت وسائل إعلام عربية وغربية، أنه تم دفن مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية شديدة.
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