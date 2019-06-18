رينو تكشف رسميا عن تفاصيل طراز ZOE

كشفت شركة رينو عن الطراز الأحدث من ZOE لعام 2020، من خلال لقطات رسمية هى الأولى استعدادا لمنافسة سيارات أخرى تابعة لنفس الفئة بالأسواق أبرزها بيجو e-208 الكهربائي.

ويحقق طراز ZOE الكهربائي من رينو العديد من النجاحات على مدار النسخ التي سبق وأن طرحت منه في عامي 2012 و 2016.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الأولى لنسخة 2020 من ZOE الجديد، والذي ذكر أنه شهد العديد من التعديلات جعلت منه طرازا كهربائيا أقوى بالمقارنة مع جميع النسخ السابقة منه.

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وأضيف لهذه النسخة من ZOE بطاريات أكبر في الحجم وأقوى من حيث إنتاج الطاقة، قادرة على ضخ طاقة للمحرك بمعدل 41 كيلوات في الساعة، بالمقارنة مع بطاريات النسخة السابقة من الطراز نفسه التي توقفت قدراتها عند معدل ضخ 22 كيلوات في الساعة.

وتتمتع هذه النسخة بمحرك كهربائي قادر على قطع مسافة كبيرة تصل لـ242 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.

وستطرح شركة رينو الطراز ZOE في نسخته الجديدة للبيع بداية من فترة خريف عام 2019، على أن تكشف عن تكلفته الرسمية قبل طرحه بالأسواق مباشرة.