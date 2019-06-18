وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بالسرطان قبل زفافها بأيام

توفّيت، الإثنين، ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016 عن سنّ 24 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان الغدد اللمفاوية، وذلك قبل أيام من زفافها.

وفارقت حجل الحياة في مستشفى رزق بلبنان، إثر تدهور حالتها الصحية، وإطلاق أسرتها نداءَ استغاثة للتبرّع من أجلها بـ"بلاكيت دم" صنف (O+) و(B+).

وعقب وقت قليل من وفاتها أصبح هاشتاج #ميشيل_حجل، الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في لبنان، ونعاها جمع كبير من النجوم والإعلاميين، إذ وصفت المطربة إليسا ملكة الجمال الراحلة بـ"البطلة" داعيةً لها بالرحمة، ولمن يعرفها بالصبر والراحة على فراقها.

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وقال الإعلامي هشام حداد مخاطباً ميشيل بحسرة: "حكينا عن قوتلك وصبرك وموعد عرسك وأسامي ولادك، ووعدنا العالم بأيام حلوة".وواكب البنانيون قصّة ميشيل حجل التي فازت، عام 2016، بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، إذ قدّموا لها الدعم المادي والمعنوي في معركتها ضدّ السرطان، ما مكّنها قبل أشهر من جمع مبلغ مالي مقداره 700 ألف دولار، ساعدها خلال رحلتها العلاجية من سرطان الغدد اللمفاوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومكثت ميشيل في المستشفى شهراً قبل أن تعود إلى وطنها وتمرّ بنكسة صحية دقيقة أدّت إلى وفاتها.

وتم تشخيص مرض ميشيل في يناير/كانون الثاني 2018، قبل أن تعلن في يونيو/حزيران من السنة ذاتها انتصارها على السرطان، وتحدّد يوليو/تموز 2019 موعداً لزفافها.