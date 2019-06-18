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ودعا الصدر كتلة سائرون، إلى أن "تراعي المصلحة العامة وأن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقاً… وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة".
وطالب الصدر الكتل السياسية أجمع بـ"تفويض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط".
وقال إن على "عبد المهدي أن يراعي مصلحة الوطن وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفائة والتخصص وإلا فلن أسانده".
وأشار إلى "ضرورة إسراع نواب البرلمان بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية… وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر: ندعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام وإلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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