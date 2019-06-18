الحوثي: "دول العدوان" تخطط للهجوم مجددا على الحديدة في الأيام المقبلة

ونقلت قناة المسيرة تصريحات للحوثي، قال فيها إن "التصريحات والفبركات الإعلامية المثارة الآن هدفها تجميل صورة دول العدوان ونسيان أنه من صنع المجاعة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وكان الحوثي قد علق، أمس الأحد، على تصريحات صحفية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، بشأن اليمن.

وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدات على "تويتر" إن "تصريحات محمد بن سلمان لـ(الشرق الأوسط) اليوم تدل دلالة واضحة أنهم يرفضون السلام في اليمن".

وأضاف أن النظام السعودي مع تحالف العاصفة هي من اختارت الحل العسكري في اليمن ورفضت الحلول السياسية.

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واتهم الحوثي، التحالف بدعم الإرهاب، بالقول: "تحالف العدوان داعم أساسي لملشنة المجاميع الإرهابية اليمنية، ومن يراجع ما يحدث بالمناطق التي تحت الاحتلال يعلم يقينا ان ما يحصل ليس إعادة إعمار وإنما زيادة احتلال".

وذكر أن "اليمن بجيشه ومؤسساته العسكرية والمدنية والأمنية هي من تواجه قيادتكم للعدوان الأمريكي السعودي البريطاني الإماراتي وحلفائه في حرب غير قانونية كما صنفها الكونغرس".

وكان ابن سلمان قد قال إن المملكة دعمت كل الجهود، التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مضيفا: "للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه".