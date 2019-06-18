"الجهاد الإسلامي" تنعي مرسى: قضى حياته مدافعا عن فلسطين

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

نعت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، الاثنين، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وقالت إنه "قضى حياته مدافعا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين والقدس".

وقالت الحركة في بيان لها وصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه:" تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للأمة الإسلامية عامة ،وللشعب المصري، ولأسرة الدكتور محمد مرسي، بأصدق التعازي بوفاة الرئيس المصري السابق".

وأضافت: "لقد قضى حياته مدافعا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس، والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني 2012 على قطاع غزة".

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، نعت حركة "حماس" بغزة، الرئيس الراحل.

Advertisements

وأعلن التلفزيون المصري، الإثنين، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.