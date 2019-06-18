رئيس الشؤون الدينية التركي: مرسي سار إلى الحق في ظل ظروف قاسية

أنقرة/ الخليج 365
قال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، الإثنين، إن محمد مرسي سار إلى الحق في ظل ظروف قاسية من الاضطهاد والقمع.
جاء ذلك في تغريدة نشرها أرباش، بوفاة محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وأوضح أرباش أن "محمد مرسي رئيس مصر المنتخب، مثال على المواقف الأصيلة والحياة الإيمانية، بمواقفه القويمة ونضاله المشرف".
ودعا أرباش الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، معربا عن تعازيه للأمة في وفاته.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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