الريسوني: الشهيد محمد مرسي.. قتلوه جميعا

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365-

قال أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الإثنين، إن "الشهيد محمد مرسي.. قتلوه جميعا".

وأضاف الريسوني في مقال له نشر على موقعه الالكتروني الشخصي وموقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه "منذ ست سنين وهو يعذب(محمد مرسي) في السجون، وهو يساق إلى ما يسمى محاكمات مضحكات مبكيات".

ولفت إلى أنه " منذ ست سنين وهم يقتلونه جزءا جزءا".

وتابع "منذ ست سنين، تُشكِّل حالة الدكتور محمد مرسي وصمة عار على جبين مصر بكل مكوناتها، باستثناء عصابة الغدر الحاكمة في مصر، فهؤلاء الخونة القتلة لم يبق لها جبين ولا مكان توضع عليه وصمة عار جديدة، بل هم عار على العرب والمسلمين والبشرية."

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ووجه الريسوني انتقادات لاذعة لحكام السعودية والإمارات معتبرا أنهم "ضالعون في قتل الشهيد محمد مرسي، ووالغون في دماء المصريين والليبيين واليمنيين والسودانيين، وغيرهم من المسلمين".

وأضاف "حالة مرسي وصمة عار وإدانة للرؤساء العرب، الصامتين الشامتين".

ولفت إلى أن "حالة مرسي وصمة عار وإدانة للأزهر، ولكافة شيوخه".

وأضاف قائلا "حالة مرسي وصمة عار وإدانة لدار الإفتاء المصرية، ولرئيسها الذي أصبح لا شغل له إلا التوقيع على إعدامات الشرفاء الأبرياء(..)".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.