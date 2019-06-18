التعليم: تغيير جذري مرتقب في #المناهج_الدراسية

صحيفة الخليج الالكترونية

تعكف وزارة التعليم حاليًا على تغيير جذري في كل المناهج الدراسية في مختلف المراحل.

جاء ذلك في مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير بشأن الكتب الدراسية المتوافرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1440 / 1439 هـ.

وورد في المخاطبة: إن «جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي المقبل 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي المقبل ».