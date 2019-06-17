الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

أعلن التلفزيون الرسمي المصري اليوم الاثنين وفاة الرئيس السابق محمد مرسي عن عمر يناهز 68 عاما في محكمة كانت تنظر قضية متهم فيها بالتخابر.

وأضاف أن مرسي أصيب بالإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وقال التلفزيون إن الرئيس السابق طلب الكلمة خلال الجلسة وسمحت له المحكمة بذلك.

وأمضى مرسي عاما واحدا في حكم مصر وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عزله في الثالث من يوليو تموز عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

وكان مرسي وهو أستاذ جامعي يقضي أحكاما نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاما.

ومثل أمام المحكمة اليوم مرتديا ملابس السجن الزرقاء التي يرتديها المحكوم عليهم بالسجن.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الموكل عن مرسى لرويترز "نحن الآن أمام مستشفى السجن لانتظار تسلم الجثمان لدفنه في الشرقية" مشيرا إلى مسقط رأس الرئيس الراحل.

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وأضاف "الرئيس مرسي منذ فترة وهو مريض وتقدمنا كثيرا بطلبات لعلاجه بعضها تم الاستجابة له وبعضها لا".

ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس آب 1951 لعائلة مصرية بسيطة بقرية العدوة في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم ماجستير في هندسة الفلزات من نفس الجامعة عام 1978 كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982.

كما عمل أستاذا ورئيسا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من عام 1985 وحتى عام 2010.

ولمرسي خبرة برلمانية إذ ترأس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب في الدورة البرلمانية من 2000 إلى 2005 لكنه خسر في انتخابات 2005 التي شابتها اتهامات بالتزوير.

وتعرض مرسي، شأنه شأن كثير من المعارضين، للاعتقال أكثر من مرة.

واعتقل صبيحة يوم 18 مايو أيار 2006 مع عدد كبير من أعضاء الإخوان من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة أثناء تضامنهم مع قضاة يطالبون باستقلال القضاء ليقضي سبعة أشهر وراء القضبان.

كما اعتقل صباح يوم "جمعة الغضب" 28 يناير كانون الثاني عام 2011 بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق حسني مبارك ضمن عدد من قيادات المعارضة لمنعهم من المشاركة في احتجاجات ذلك اليوم ولم يمكث في السجن سوى أيام.