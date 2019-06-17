دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف مميز بكاميرة ثلاثية من سوني ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف جديد من سوني مميز بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع تصميم زجاجي في الجهة الخلفية، حيث تشير التوقعات إلى أنه هاتف Xperia 1s أو Xperia 1v.

تكشف التسريبات عن تصميم زجاجي لهاتف جديد من سوني يأتي باللون البنفسجي، كما يأتي الهاتف بتصميم ثلاثي للكاميرة الخلفية لينضم إلى إصدار سوني الأول بكاميرة ثلاثية Xperia 1، إلا أن الإصدار الجديد يختلف في موقع الكاميرة في الزاوية اليسرى من الجهة الخلفية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Xperia 1 في منتصف تصميم الجهة الخلفية من الهاتف.

ويشير مصدر التسريبات Zackbuks إلى أن هذا الإصدار سيكون أحد هواتف سوني القادمة Xperia 1s أو Xperia 1v، على أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في 9 من يوليو في مؤتمر يعقد في اليابان.

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يذكر أن سوني كانت قد أعلنت عن هاتف Xperia 1 خلال شهر فبراير الماضي، لذا تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 2 سيتم الإعلان عنه في مؤتمر IFA الذي يقام في شهر سبتمبر، أو خلال فعاليات مؤتمر برشلونة العالمي للهاتف الذي يقام في بداية عام 2020.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 1s أو Xperia 1v سيأتي برقاقة معالج Snapdragon 855 مع شاشة LCD وكاميرة ثلاثية مع مستوى تسعير أقل من Xperia 1، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن سوني تقدم اثنان من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية لاحقاً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات سوني القادمة من الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف مميز بكاميرة ثلاثية من سوني ظهر على التقنية بلا حدود.