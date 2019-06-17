شكرا لقرائتكم وفد مجلس الشورى السعودي في بيروت غدا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 17:48

يصل الى بيروت مساء غد الثلثاء وفد من مجلس الشورى السعودي في زيارة هي الاولى لوفد من المملكة على هذا المستوى، حيث يستقبله على ارض المطار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية الرئيس تمام سلام والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري .



وسيلتقي الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء في القصر الجمهوري . وعند الثانية عشرة والنصف، تجتمع لجنة الصداقة اللبنانية مع السعودية برئاسة رئيسها الرئيس وفي حضور اعضاء الوفدين في البرلمان اللبناني. وفي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم ذاته يزور الوفد رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وعند الخامسة والنصف من بعد ظهر الاربعاء ايضا يزور الوفد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

كما يزور الوفد عند العاشرة من صباح يوم الخميس مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

برعاية الحريري ومشاركة 47 دولة

الى ذلك شارك وفد من المملكة العربية السعودية في البطولة الدولية المفتوحة للروبوت (FIRST LEGO LEAGUE)، التي أقيمت برعاية الرئيس الحريري، في الجامعة اللبنانية الاميركية lau- جبيل بيبلوس، بمشاركة 47 دولة من قارات العالم المختلفة. حضر المناسبة السفير البخاري، إلى جانب مشرف عام ديوان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور رأفت جمبي ومدير عام مدارس المتقدمة للتعلم الذكي أسعد ابو حسين إضافة إلى فعاليات سياسية ورؤساء وفود الدول المشاركة .

وتبوأت المملكة العربية السعودية عبر فريق المدارس المتقدمة للتعلم الذكي تحت قيادة مدربه خبير الروبوت الدكتور ثروت علي المركز الـ 16 بين أكثر من 700 طالب من مختلف انحاء العالم، الذين تنافسوا في تصميم وبرمجة الروبوتات التعليمية، إضافة إلى تقديم مشاريع علمية في مجال الروبوت والذكاء الإصطناعي.

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جمبي: سيمثلون المملكة في المحافل العالمية

وعلى هامش الحفل، أكد الدكتور جمبي في تصريح لـ"وكالة الانباء السعودية"، "أننا نسير في وزارة التعليم بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق لبلادنا"، موضحا أن "هذه المسابقة الدولية سيكون لها الدافع القوي لتحقيق طموحات الطلاب في المستقبل من خلال استثمار قدراتهم الشخصية وتطويرها في التحصيل الدراسي والأنشطة المختلفة في ظل "رؤية 2030" .

وإذ اعتبر أن "مسابقة (FIRST LEGO LEAGUE) تهدف للعديد من الأمور التربوية التي من أهمها نشر ثقافة الابتكار بين الطلاب والمعلمين وتشحذ الهمم للمشاركين لتأهيلهم في منافسات محلية ودولية"، شدد جمبي على أن "هذه المنافسات تسهم في توجيه أفكار أبنائنا الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية"، وقال: "انها الشرارة الأولى التي تقدح الفكرة الجديدة واهتمام الطلاب بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحاسوبي بما يتناغم مع النشاط الطلابي والمقررات الدراسية العلمية".

وتعد البطولة التي جرت فعالياتها خلال الفترة الممتدة من 14 الى 16 حزيران(يونيو) الجاري، بتنظيم من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية ومركز التعليم والتكنولوجيا (ETC)، "مهرجانا تقنيا تكنولوجيا إبداعيا مميزا، وفرصة للقاء بين الشباب من مختلف أقطار العالم، يتفاعلون خلالها في جو معرفي ثقافي يساهم في التقريب بينهم وتبادل التجربة".

... والبخاري يكرّم الوفد السعودي المشارك في البطولة

وفي هذا الاطار أقام السفيرالبخاري، حفل تكريم في مقر السفارة، لوفد المملكة العربية السعودية الذي شارك في البطولة الدولية. وحضر التكريم المشرف العام على ديوان وزارة التعليم رأفت جمبي، وأعضاء وفد المملكة، حيث جرى توزيع هدايا تذكارية تكريما لهم.