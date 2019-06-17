شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جهود السيطرة على حريق كبير بمستودع أسطوانات أكسجين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع في مستودع لتخزين أسطوانات الأكسجين بحي السلي. وأوضح الدفاع المدني، أن الحريق نتجت عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى. وتظهر الصور الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق والقضاء على الخطر. Advertisements

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