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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عائلة تُفاجَأ بطلقة رشاش تسقط عليهم من سقف المنزل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:
اخترقت طلقة سلاح رشاش سقف منزل عائلة بحي رحاب شمال محافظة الطائف، وسقطت بينهم داخل صالة المنزل.
وكشف المواطن إبراهيم الحارثي، تفاصيل ما حدث لأسرته أثناء قيامه ببعض الأعمال خارج المنزل، مشيرا إلى أن أسرته فوجئت باختراق الطلقة للسقف وسقوطها بداخله؛ الأمر الذي أثار الرعب في أسرته.
وأشار “الحارثي” إلى أن هذا الأمر ليس الأول من نوعه، بل حدث قبل ذلك، مؤكدا أن طفلة توفيت في أحد الأحياء المجاورة بسبب سقوط طلقة مشابهة من مصدر مجهول.
وأكد أنه أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة، لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.
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