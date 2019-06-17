الاتحاد_الأوروبي يشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في #الخليج

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين بدؤوا اجتماعًا من يوم واحد في لكسمبورغ، على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي وتجنب أيَّة أعمال تهدد ناقلات النفط .

وشدد الوزراء أبضًا على أن أي تورط إيراني ستكون عواقبه مباشرة على العلاقات معها.

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من جهته، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: “إن تركيز الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون على تجنب نشوب حرب أيضًا”، مطالبًا بضرورة الاستمرار في التحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط مؤخرًا، واستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك.

بدوره، ذكر وزير خارجية رومانيا، ثيودور ميليسكانو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع وأن رومانيا تقوم بإعداد نص حول ذلك، مضيفًا أنه عندما تكون هناك معطيات ومؤشرات محددة تشير إلى إيران، فإن العلاقات معها ستتأثر.

أما وزير خارجية لكسمبورغ، جان إسلبورن، فقد أفاد بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون مرتاحًا تجاه سلوك إيران، ولكن أي مواجهات عسكرية لن تحل المشكلة، ويجب فعل كل شيء لوقف التصعيد والتفكير في عواقب أيَّة مواجهة عسكرية بمنطقة حساسة.