الحوثي: سفن النفط في البحر الأحمر أهداف مشروعة لنا

مأرب (اليمن)/ علي عويضة/ الخليج 365-القيدي الحوثي "مهدي المشاط" ربط توقف هجماتهم على المنشآت النفطية بتوقف العمليات العسكرية للتحالف العربي، وأضاف:

- كل دوله لا تنسحب من التحالف ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر.

-استهداف مضخات النفط في السعوديه قرار يمني خالص.

-إذا تراجعت امريكا عن دعم العدوان ودعم اسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها.

-سنتفاهم مع السعودية ونبني علاقات طيبه معها، ونلبي مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا اذا قبلت بنا وبسلطتنا.

-الحديدة يمنية وستبقى يمنية، ولن تسلم لـ "العدوان" ولا لـ"هادي" ومرتزقته، ولا لـ"غريفيث".



اعتبرت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعا لهم، حال استمر التحالف بعملياته العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات لمهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة المحافظات الخاضعة لهم)، ونشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لهم.



وقال المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعوديه قرار يمني خالص، وهو البدايه لتدمير الصناعه النفطية في دول العدوان (التحالف العربي)".

وأضاف القيادي الحوثي "سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعه لنا حتى يتوقف العدوان".



وأشار "المشاط" إلى أن صواريخ جماعته والطائرات المسيرة "أصبحت قادره على الوصول إلى أي نقطه في دول الخليج".



وهدد "المشاط" "كل دوله لاتنسحب من تحالف العدوان (التحالف العربي) ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر" .



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وأضاف القيادي الحوثي "إذا تراجعت امريكا عن دعم العدوان ودعم اسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها".



وحول علاقة جماعته بإيران، قال "المشاط" "إيران دوله إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا واسرائيل وأذيالها من العرب" .

ودعا إلى حوار مباشر مع السعودية، وقال إن "السعوديه تكرر دائماً أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جاده في ذلك عليها فتح صفحه جديده مع أنصار الله (الحوثيين)".

وتابع "ليست لدينا مطامع خارج حدود اليمن، وسنتفاهم مع السعودية ونتعايش ونبني علاقات طيبه معها، ونقبل بتلبية مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا اذا قبلت بنا وبسلطتنا" .

وحول ملف الحديدة واتفاق ستوكهولم، قال "المشاط" "الحديدة يمنية وستبقى يمنية، ولن تسلم للعدوان ولا لهادي ومرتزقته، ولا لغريفيث، ومن يهددنا بالعمل العسكري فنحن جاهزون له".

ولم يصدر أي تعقيب من دول التحالف العربي على ما ورد على لسان "المشاط" حتى الساعة (5:15 تغ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.