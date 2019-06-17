إسرائيل تعتزم هدم منازل مقدسيين لإقامة حديقة "تلمودية"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

تعتزم السلطات الإسرائيلية، هدم منازل وإخلاء أراضٍ يملكها فلسطينيون، لصالح إنشاء حديقة تلمودية يهودية، بحسب مركز حقوقي فلسطيني، الأحد.

وأفاد "مركز معلومات وادي حلوة" (خاص)، أن طواقم تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية وزعت، الأحد، إخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح إنشاء حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية "وطنية".

وأوضح المركز أن البلدية الإسرائيلية مصممة على تنفيذ المخطط، رغم وجود قرار من المحاكم الإسرائيلية بتجميد المشروع.

Advertisements

وأشار إلى أنّ من بين إخطارات الهدم للمنشآت، إخطارات بمهلة يومين فقط.

والمخطط الإسرائيلي ليس الأول من نوعه، حيث هدمت بلدية القدس الإسرائيلية عددًا من المنازل في حي البستان في بلدة سلوان، قرب المسجد الأقصى وسط مدينة القدس، وتعتزم هدم منازل أخرى، تمهيدًا لإقامة حديقة توراتية على أنقاضها.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية عن البلدية الإسرائيلية إنها تتعمد تقليص عدد المنازل العربية في القدس الشرقية، في الوقت الذي تغدق فيه تراخيص البناء على المستوطنين الإسرائيليين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.