شكرا لقرائتكم "التحالف: أداء قواتنا مثالي ويراعي تطبيق أعلى معايير قواعد الاشتباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 23:17

عد نائب قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، أداء قوات التحالف "نموذجا مثالياً في مراعاة تطبيق أعلى معايير قواعد الاشتباك، وتطبيق جميع كوادر قوات التحالف للقانون الدولي والتزامهم به واحترافيتهم في ذلك".



وحض الغامدي، الغامدي خلال مشاركته اليوم (الأحد)، في افتتاح فعاليات ورشة عمل "القانون الدولي - قانون الحرب - النزاع المسلح"، التي نظمتها قيادة القوات المشتركة في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، المرشحين على الاستفادة القصوى من محتوى ورشة العمل.

وأكد حرص القيادة العليا وقيادة القوات المشتركة على التزام تطبيق القانون الدولي وقواعده العرفية في عملياتها العسكرية كافة لإعادة الشرعية في اليمن.

وتأتي ورشة العمل، التي شارك بها عدد من منسوبي القوات المسلحة ومنسوبي أعضاء التحالف، ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل والندوات التي تنظمها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.